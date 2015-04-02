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Астрал
Отзывы о фильме «Астрал»
Insidious / The Further
Астрал
2011 / США
Трейлер
8.1
Оцените
101
голос
Рейтинг IMDb: 6.8
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Более идиотский трейлер сложно было сделать))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Стив
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
почему показывают только в Каро-фильме?
другие кинотеатры где?
2 апреля 2015, 12:51
0
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Стив
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 31/03/2011 - 21:55:36):
"- Астрал ЭТО!", "Астрал ЭТО!!!", "Астрал ЭТО!!!!!"
согласен
я пойду честно. с девушкой,. хочу чтобы ко мне прижималась.
если только наоборот не будет
✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Стив
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
в 5 звезд будут показывать?
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Семейство скучное. В ужастике, где сама идея бредовая, и возможны любые допущения, могли бы и поярче главгероев сделать. Призраки поинтереснее оказались. Прямо конкурентную борьбу развернули за человеские тела, в смысле, за телесные оболочки. Один потусторонний вовсе парнокопытным оказался.
Охотники за привидениями явно боялись этих самых привидений больше, чем клиенты, и свой весомый вклад в подъем волны жути внесли.
Хорошо, что руки из стен не вылазили и никого не хватали, и еще обошлись без мертвых девочек.
Рекомендовать могу коллекционерам привидений, т.к. кроме них ничего интересного в фильме нет.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Lady_Spades
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nutik, 06/04/2011 - 15:15:43):
Чушь полная!!! Детская сказка!
Цитата (Nutik, 06/04/2011 - 15:15:43):
Я очень разочарована фильмом
Дело в том, что это не сказка и не чушь, если вы так думаете, мне искренне жаль вас. выдумка есть, от части. но основная идея фильма далеко не в привидениях... Астрал есть, кто выходил, выходит или хотя бы знает об этом, тому думаю более интересен фильм, нежели тем, кому кажется это сказкой. Что касается меня, если бы я считала это сказкой, не стала бы смотреть вообще. Фильм интересный, страшный, немного юмора добавлено да, это только приукрасило фильм, но не сделало его комедийным ужасом. По крайней мере, достаточно яркий эффект и эмоции фильм оставил. Так что он стоит того чтобы смотреть его.
Цитата (57717, 10/04/2011 - 06:55:26):
Кто в астрал выходит, вам так же страшно? Мне нет.
✊ у меня после просмотра возник вопрос и сомнения)) Астрал есть такой, как его показали в фильме?) Я представляла себе немного по другому. Если так, то страшно ппц ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ramzessa
2 апреля 2015, 12:51
Фильм не поняла если честно,потому что на сеедине начинается что-то скомканное...сейчас уже не те фильмы ужасов что раньше
2 апреля 2015, 12:51
0
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shoffe
2 апреля 2015, 12:51
Неплохой фильмец, для тех кто не любит моря крови ***щихся подростков и маньяков , способен достаточно сильно напугать даже сильный пол, звук идеально сочитается с пугающими моментами, хотя по музыки можно часто понять что щас будет, рекомендую к просмотру любителям жанра 9\10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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shoffe
2 апреля 2015, 12:51
ксате, может уже писали,но вот та самая веселая песенка Tiny Tim - Tip Toe
Through The Tulips :)
2 апреля 2015, 12:51
0
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vadefugl
2 апреля 2015, 12:51
Фееричный вышел парнокопытный чертик. Очень харизматичная личность с неплохим музыкальным вкусом!)
2 апреля 2015, 12:51
0
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svetkar
2 апреля 2015, 12:51
Я сегодня ночью смотрела Астрал. Как любитель ужастиков скажу, что фильм клевый. Можно побояться. Эффект натурализма, неожиданности вам обеспечен. Есть и смешные моменты, особенно бабка в противогазе. Оч рекомендую посмотреть!
2 апреля 2015, 12:51
0
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svetkar
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (soulburner, 17/04/2011 - 22:19:51):
Re: Астрал (17 апреля 2011 22:19:51)
Давно я не смотрел настолько неинтересного и тупого фильма!
Первый час я пытался что-то почувствовать... потом окончательно потерял интерес и не смог заставить себя смотреть дальше. Достал телефон и начал играть. Это в первый раз со мной такое :)
Можно даже сказать - это самый-самый плохой фильм, который я когда-либо смотрел в кино
Да, вот такие как вы, обычно, мешают смотреть фильмы в кинотеатрах. Звоня по телефону, играя, отвлекаете всех рядом сидящих. Нужно иметь уважение, люди заплатили деньги, чтобы посмотреть фильм, а не отвлекаться на свечение вашего телефона, блин.
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
в целом фильм ничего так)
не дотягивает до Приюта или Последнего Изгнания Дьявола, но уже точно лучше Затаившихся, идущих сейчас в кино.
7.5/10
2 апреля 2015, 12:51
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я не понимаю, как можно называть этот фильм ужастиком???бреееееед....полное разочарование от просмотра фильма,ожидала мурашек по телу,что будет ОЧЕНЬ страшно,а оказалось совсем не так...тётка в противогазе вообще убила, как можно было такое придумать???!!!этот фильм видимо создан только для любителей потусторонних сил, и понять его может не каждый...как-то уж всё не правдиво,подобные фильмы снимали в 80-е, можно было бы сейчас придумать что-нибудь по-лучше!!!!!!В общем 1,5 часа в пустую....✊
2 апреля 2015, 12:51
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другие кинотеатры где?
согласен
я пойду честно. с девушкой,. хочу чтобы ко мне прижималась.
если только наоборот не будет
✊
Охотники за привидениями явно боялись этих самых привидений больше, чем клиенты, и свой весомый вклад в подъем волны жути внесли.
Хорошо, что руки из стен не вылазили и никого не хватали, и еще обошлись без мертвых девочек.
Рекомендовать могу коллекционерам привидений, т.к. кроме них ничего интересного в фильме нет.
Цитата (Nutik, 06/04/2011 - 15:15:43):Я очень разочарована фильмом
Дело в том, что это не сказка и не чушь, если вы так думаете, мне искренне жаль вас. выдумка есть, от части. но основная идея фильма далеко не в привидениях... Астрал есть, кто выходил, выходит или хотя бы знает об этом, тому думаю более интересен фильм, нежели тем, кому кажется это сказкой. Что касается меня, если бы я считала это сказкой, не стала бы смотреть вообще. Фильм интересный, страшный, немного юмора добавлено да, это только приукрасило фильм, но не сделало его комедийным ужасом. По крайней мере, достаточно яркий эффект и эмоции фильм оставил. Так что он стоит того чтобы смотреть его.
Цитата (57717, 10/04/2011 - 06:55:26):Кто в астрал выходит, вам так же страшно? Мне нет.
✊ у меня после просмотра возник вопрос и сомнения)) Астрал есть такой, как его показали в фильме?) Я представляла себе немного по другому. Если так, то страшно ппц ✊
Through The Tulips :)
Давно я не смотрел настолько неинтересного и тупого фильма!
Первый час я пытался что-то почувствовать... потом окончательно потерял интерес и не смог заставить себя смотреть дальше. Достал телефон и начал играть. Это в первый раз со мной такое :)
Можно даже сказать - это самый-самый плохой фильм, который я когда-либо смотрел в кино
Да, вот такие как вы, обычно, мешают смотреть фильмы в кинотеатрах. Звоня по телефону, играя, отвлекаете всех рядом сидящих. Нужно иметь уважение, люди заплатили деньги, чтобы посмотреть фильм, а не отвлекаться на свечение вашего телефона, блин.
не дотягивает до Приюта или Последнего Изгнания Дьявола, но уже точно лучше Затаившихся, идущих сейчас в кино.
7.5/10
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