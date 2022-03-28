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Барбара Херши
Барбара Херши
Barbara Hershey
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Барбара Херши
Barbara Hershey
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Дата рождения
5 февраля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Барбара Херши
Родилась 5 февраля 1948 года. Голливуд, Калифорния, США.
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Фильмография Барбара Херши
Девять жизней
триллер
2022, США
7.0
Девятая жизнь Луи Дракса
триллер
2015, США / Великобритания / Канада
7.0
Астрал: Глава 2
ужасы, триллер
2013, США
7.0
Ответы ни к чему
драма, детектив
2011, США
5.0
Астрал
ужасы, триллер
2011, США
8.0
Черный лебедь
драма, триллер
2010, США
8.0
11:14
драма, криминал, комедия
2003, США / Канада
7.0
Завтрак для чемпионов
комедия
1999, США
4.0
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