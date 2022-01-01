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Астрал Астрал
Киноафиша Фильмы Астрал Астрал, 2011: актеры и роли
Insidious / The Further Астрал 2011 / США
8.1 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Астрал, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Ван Джеймс Ван James Wan
В ролях
Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Барбара Херши Барбара Херши Barbara Hershey Энгус Сэмпсон Энгус Сэмпсон Angus Sampson Эндрю Эстор Andrew Astor
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Вышка
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