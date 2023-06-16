Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон должны погрузиться в Астрал куда дальше, чем это было раньше. Они столкнутся с тёмным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, которые прячутся за красной дверью.
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Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь… Читать дальше…