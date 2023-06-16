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Постер фильма Астрал 5. Красная дверь
6.5
Астрал 5. Красная дверь - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Астрал 5. Красная дверь
6.5

Астрал 5. Красная дверь

, 2023
Insidious: The Red Door
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Астрал 5. Красная дверь
6.5
Астрал 5. Красная дверь - Дублированный трейлер 2
Астрал 5. Красная дверь  Дублированный трейлер 2

О фильме

Чтобы одолеть своих демонов раз и навсегда, Джош и Далтон должны погрузиться в Астрал куда дальше, чем это было раньше. Они столкнутся с тёмным прошлым своей семьи и множеством новых ужасов, которые прячутся за красной дверью.

В ролях

Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Josh Lambert
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Renai Lambert
Тай Симпкинс
Тай Симпкинс
Dalton Lambert
Лин Шэй
Лин Шэй
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Professor Armagan
Мэри Лурман
Мэри Лурман
Sinclair Daniel
Chris Winslow
Эндрю Эстор
Foster Lambert
Juliana Davies
Kali Lambert
Стив Култер
Carl
Питер Дагер
Nick the Dick
Justin Sturgis
Alec Anderson
Режиссер Патрик Уилсон
Сценарист Скотт Тимс, Ли Уоннелл
Композитор Джозеф Бишара
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 июля 2023
Премьера в мире 16 июня 2023
Дата выхода
6 июля 2023 Австралия
6 июля 2023 Азербайджан 18+
6 июля 2023 Аргентина
6 июля 2023 Бахрейн
5 июля 2023 Бельгия
7 июля 2023 Болгария A
6 июля 2023 Бразилия
7 июля 2023 Великобритания
6 июля 2023 Венгрия
7 июля 2023 Вьетнам
6 июля 2023 Германия
6 июля 2023 Гонконг
6 июля 2023 Греция
6 июля 2023 Грузия PG-13
6 июля 2023 Дания 15
6 июля 2023 Израиль
7 июля 2023 Индия
12 июля 2023 Индонезия 13+
16 июня 2023 Ирландия 16
5 июля 2023 Исландия Unrated
7 июля 2023 Испания
6 июля 2023 Италия
6 июля 2023 Казахстан 18+
6 июля 2023 Камбоджа
7 июля 2023 Канада
6 июля 2023 Кувейт
6 июля 2023 Кыргызстан 16+
7 июля 2023 Латвия N16
7 июля 2023 Литва
6 июля 2023 Мексика
6 июля 2023 Молдавия 16
6 июля 2023 Нидерланды
7 июля 2023 Норвегия
6 июля 2023 ОАЭ 18TC
6 июля 2023 Перу
7 июля 2023 Польша
6 июля 2023 Португалия M/16
7 июля 2023 Румыния o.A.
7 июля 2023 США
6 июля 2023 Сербия
6 июля 2023 Сингапур
6 июля 2023 Словакия 15
14 июля 2023 Тайвань 12+
7 июля 2023 Турция
6 июля 2023 Узбекистан 18+
6 июля 2023 Украина
5 июля 2023 Филиппины
7 июля 2023 Финляндия
5 июля 2023 Франция
6 июля 2023 Хорватия
6 июля 2023 Черногория
6 июля 2023 Чехия
7 июля 2023 Швеция
6 июля 2023 Эквадор
7 июля 2023 Эстония
20 июля 2023 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $16 000 000
Сборы в мире $189 086 877
Производство Screen Gems, Stage 6 Films, Blumhouse Productions
Другие названия
Insidious: The Red Door, La noche del demonio: La puerta roja, Insidious 5, Астрал 5: Красная дверь, Astraal: punane uks, Astral: Qizil eshik, Astralna Podmuklost: Crvena Vrata, Ha'Ro'ah she'Bifnim: Ha'Delet Ha'A'douma, Insidieux: La porte rouge, Insidious - La porta rossa, Insidious: A Porta Vermelha, Insidious: A vörös ajtó, Insidious: La puerta roja, Naznaczony: Czerwone drzwi, Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định, Ruhlar Bölgesi: Kırmızı Kapı, Sobrenatural: A Porta Vermelha, Tūnąs tamsoje: raudonos durys, Παγιδευμένη ψυχή: Η πορφυρή πόρτα, Астрал: Червоні двері, Астрална Подмуклост: Црвена Врата, Коварен капан: Червената врата, इनसिडियस द रेड डोर, インシディアス 赤い扉, インシディアス: 赤い扉, 兒凶：血色大門, 潜伏5：红门, 陰兒房：鬼門陰深處, Insidious - The Red Door, Астрал 5, Insidious, The Red Door, Insidious: Červené dveře, הרוע שבפנים: הדלת האדומה, غدار: الخوف من الظلام, 인시디어스 5, Quỷ Quyệt 5: Cửa Đỏ Vô Định, توطئه‌آمیز: در قرمز, วิญญาณตามติด 5, วิญญาณตามติด: ประตูผีผ่าน, 인시디어스: 챕터 5, Insidious Chapter 5, Insidious The Red Door, Insidious: Chapter 5 - The Red Door, Sobrenatural A Porta Vermelha

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 65 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2801 В жанре «ужасы»  259 В фильмах США  1701 В фильмах 2023 года  164
Обновлено 19 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Астрал 5. Красная дверь - Дублированный трейлер 2
Астрал 5. Красная дверь Дублированный трейлер 2
Астрал 5. Красная дверь - Дублированный трейлер
Астрал 5. Красная дверь Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Астрал 5. Красная дверь

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы разделились: часть зрителей отмечает связь с первыми частями и рекомендует пересмотреть их; другие называют фильм средним и нудным, пятая часть вызывает спор. Некоторые считают эпизодом для стриминга. В целом у картины есть как сильные, так и слабые стороны; она подойдёт фанатам серии и любителям напряжения, не всем ищущим целостность сюжета. Один отзыв оценил на 7/10.
Саммари составлено ИИ на основе 35 отзывов.

Отзывы о фильме

xivet43099 30 июня 2023, 13:44
Он же будет идти в кино? Очень на это надеюсь!
Не пропускала ни одну часть Астрала, всегда нравилось щекотать себе нервишки, хотя я и ооочень боюсь… Читать дальше…
gridneva2804 17 августа 2023, 16:23
Вставили линзы ,накрасили лицо помадой и мне должно быть страшно ??? Не смогла досмотреть детское кино
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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