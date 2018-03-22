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Лин Шэй
Лин Шэй
Lin Shaye
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Лин Шэй
Lin Shaye
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Дата рождения
12 октября 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лин Шэй
Родилась 12 октября 1943 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Лин Шэй
Ted Bundy: American Boogeyman
криминал
2021,
6.0
Доска Уиджи: Голоса
ужасы, триллер
2020,
3.0
Ловец снов
ужасы, мистика
2020, США
3.0
Проклятие
ужасы
2020, США
4.0
Проклятие Лауры. Завещание
ужасы
2020, США
5.0
Заклятье. Сдается комната
криминал, ужасы, мистика
2019, США
5.0
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.0
Джек отправляется домой
ужасы, триллер, драма
2016, США
5.0
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Звезда «Астрала» сыграет в ремейке «Проклятия»
Лин Шэй, звезда «Астрала», «Уиджи: Доски дьявола» и «Полуночного человека», добавила в свою фильмографию еще один хоррор. 74-летняя актриса присоединилась к
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22 марта 2018 11:29
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