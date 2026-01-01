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Лин Шэй
Lin Shaye
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Персоны
Лин Шэй
Лин Шэй
Lin Shaye
Дата рождения
12 октября 1943
Возраст
82 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Лин Шэй
Родилась 12 октября 1943 года. Детройт, Мичиган, США.
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Популярные фильмы
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(2005)
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Билеты
Фильмография Лин Шэй
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Untitled Sony/Blumhouse Insidious
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2024, США
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боевик
2024, США / Канада / Финляндия
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Астрал 5. Красная дверь
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2023, США
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Красивый, плохой, злой: Начало
Ted Bundy: American Boogeyman
криминал
2021, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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The Grudge
ужасы
2020, США
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Рецензия
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2020, США
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Рецензия
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Проклятие Лауры. Завещание
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