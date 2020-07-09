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Ли Уоннелл
Ли Уоннелл
Leigh Whannell
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Ли Уоннелл
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Дата рождения
17 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Джеймс Ван
близкие друзья
Биография Ли Уоннелла
Родился 17 января 1977 года. Мельбурн, Австралия.
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Фильмография Ли Уоннелла
Человек-невидимка
ужасы, фантастика
2020, США
6.0
Апгрейд
фантастика, боевик, триллер
2018, Австралия
8.0
Астрал: Глава 3
ужасы
2015, США / Канада
7.0
Лавалантула
ужасы, фантастика, катастрофа
2015, США
4.0
Астрал: Глава 2
ужасы, триллер
2013, США
7.0
Одержимая
триллер
2013, США
6.0
Смертный приговор
триллер, драма
2007, США
7.0
Пила: игра на выживание
ужасы, триллер, криминал
2004, США
7.0
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Режиссер «Апгрейда» Ли Уоннелл займется «Человеком-волком» с Райаном Гослингом
К экранам ленту ведет студия Blumhouse.
Написать
9 июля 2020 15:39
Ли Уоннелл поставит сиквел-сериал хитового боевика «Апгрейд»
В центре сюжета окажется новый герой и старая технология.
Написать
29 мая 2020 10:04
В сети появились вырезанные сцены из хоррора «Человек-невидимка»
Больше материалов будет через месяц с домашним релизом на носителях.
Написать
27 апреля 2020 11:36
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