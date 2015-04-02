Наша рецензия

Робу Маршаллу, режиссеру, пожалуй, несколько другого склада и темперамента, нежели Гор Вербински, удалось полностью сохранить атмосферу предшествующей карибской пиратской трилогии. Точнее сказать, от яркого метафизического задора третьей части, представляющей собою мощнейший романтический, в духе Терри Гиллиама, манифест (с бескомпромиссно кровавой фактурой) против глобализма как самого страшного наследия Просвещения, Маршалл и бессменные сценаристы Pirates of the Caribbean Тед Эллиотт и Терри…