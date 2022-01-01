5 лучших фильмов с Джонни Деппом

«Джонни Д.», 2009.

Сюжет киноленты повествует о выдающемся грабителе. Джон Диллинджер – икона преступного мира, кумир угнетенного народа и главная цель лучшего сотрудника ФБР. Ни одно хранилище не может быть достаточно защищенным, чтобы бандит не проник туда, и ни одна тюрьма не может удержать его в заключении. Мелвин Первис готов посвятить свою жизнь поиске знаменитого грабителя. В основу фильма положено яростное противостояние двух противоположностей: обаятельного преступника, чью роль исполнил Депп, и отчаянного, фанатичного блюстителя порядка, олицетворяющего правовую систему Америки.

«Сонная лощина», 1999.

Картина ужасов, снятая Бертоном в готическом стиле по новелле Ирвинга. Главный герой, Икабод Крейн – последователь инновационных методов расследования. Он считает, что любое явление можно объяснить с научной точки зрения, занимается изготовлением уникальных инструментов для операций и исследований. Власти города не поддерживают новаторские принципы констебля, и отправляют его на задание: нужно поехать в деревню Сонная Лощина и разобраться в таинственной серии жестоких убийств. Жители утверждают, что на людей охотится безголовый всадник. Мотивы преступника неясны, местные опасаются Крейна, а кто-то его даже ненавидит. Вскоре Икабоду предстоит столкнуться с событиями, которые пошатнут его веру в рациональное устройство мира…

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе», 1998.

Рауль Дюк – спортивный журналист, который едет в Лас-Вегас для обозрения пустынных гонок в Неваде. С собой он берет приятеля – адвоката по кличке Доктор Гонзо. Красный кабриолет, на котором мчатся друзья, нашпигован всевозможными разновидностями наркотиков, которые начинают использоваться уже по дороге к пункту назначения. Прибыв к месту проведения соревнований, герои обнаруживают скучнейшее зрелище: из-за плохой погоды и полного отсутствия интереса у журналиста попытка составить рецензию оказывается провальной. Гонзо и Дюк отправляются в местное казино, а заодно – в мощный психоделический трип под действием галлюциногенов, который покажет им самые неизведанные уголки подсознания.

«Эдвард руки-ножницы», 1990.

Ученый, живущий в замке на холме, создает существо, похожее на обычного человека, но обладающее огромными ножницами с острыми лезвиями вместо рук. Он воспитывает свое создание, как сына, но не успевает доработать конструкцию, сделав и умирает. Эдвард остается в замке один, но однажды туда забредает женщина из пригорода, жалеет парня и предлагает ему жить в ее семье. Получеловек соглашается и становится местным экспонатом – ведь своими руками он может создавать парикмахерские шедевры и наводить красоту в саду. Домохозяйки имеют свои планы на странного мальчика, а у него, несмотря на пугающий вид, доброе и ранимое сердце. Эдвард понимает, что он чужой в этом красивом мире. Вскоре он влюбляется в дочь женщины, в семье которой поселился…

«Турист», 2011.

Александр Пирс – преступник, похитивший огромную сумму у своего шефа. Его девушка Элиза направляется в Венецию с коварным планом: найти похожего парня и обвинить его вместо настоящего бандита. В пути она знакомится с Фрэнком – американским учителем, простым туристом. В путешествии он попадает под наблюдение Интерпола, влюбляется в красотку, роль которой исполняет Джоли, а Элизу ждет шокирующий поворот событий…