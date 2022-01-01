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Пираты Карибского моря: На странных берегах Пираты Карибского моря: На странных берегах
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: На странных берегах Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Пираты Карибского моря: На странных берегах 2011 / США
8.6 Оцените
255 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл Роб Маршалл Rob Marshal
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Стивен Грэм Стивен Грэм Stephen Graham Иэн МакШейн Иэн МакШейн Ian McShane Джемма Уорд Джемма Уорд Gemma Ward Оскар Хаенада Сэм Клафлин Сэм Клафлин Sam Claflin Астрид Берже-Фрисби Астрид Берже-Фрисби Astrid Berges-Frisbey
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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