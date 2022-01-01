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Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Пираты Карибского моря: На странных берегах
2011 / США
Трейлер
8.6
Оцените
255
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Пираты Карибского моря: На странных берегах, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Маршалл
Rob Marshal
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Стивен Грэм
Stephen Graham
Иэн МакШейн
Ian McShane
Джемма Уорд
Gemma Ward
Оскар Хаенада
Сэм Клафлин
Sam Claflin
Астрид Берже-Фрисби
Astrid Berges-Frisbey
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