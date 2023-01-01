Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дорогой Джон
Фильмы похожие на Дорогой Джон
Dear John
Дорогой Джон
2009 / США
Смотреть трейлер
7.5
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Дорогой Джон
Вся информация о фильме
Выбор
драма, мелодрама
2016, США
7.0
Разрушение
комедия, драма
2015, США
7.0
Дальняя дорога
драма, мелодрама
2015, США
6.0
Анатомия любви
драма
2014, США
6.0
Тихая гавань
мелодрама
2013, США
7.0
P.S. Я люблю тебя
комедия, драма
2007, США
7.0
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.0
Навсегда моя девушка
драма, мелодрама
2018, США
6.0
Во власти стихии
драма
2018, США
7.0
Полночное солнце
драма, мелодрама
2017, США
7.0
До встречи с тобой
мелодрама
2016, США
8.0
Век Адалин
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Отцы и дочери
драма
2015, США / Италия
7.0
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
7.0
Виноваты звезды
драма
2014, США
7.0
Если я останусь
драма
2014, США
7.0
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.0
Молодые сердца
драма, мелодрама, военный
2012, США
6.0
Супер Майк
комедия
2012, США
6.0
Счастливчик
драма
2012, США
7.0
В первый раз
мелодрама, комедия, драма
2012, США
7.0
Больше чем секс
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
Свободные
мюзикл, драма, комедия
2011, США
8.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Весь мир считал Малышеву неповторимой: посмотрите, как выглядит ее брат-близнец
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить