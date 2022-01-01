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Дорогой Джон
Дорогой Джон, 2009: актеры и роли
Dear John
Дорогой Джон
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.3
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Трейлеры
Дорогой Джон, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем
Lasse Hallström
В ролях
Ченнинг Татум
Channing Tatum
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Генри Томас
Henry Thomas
Скотт Портер
Scott Porter
Лесли Фишер
Майкл Хардинг
Michael Harding
Макс Эннард
Каллен Мосс
Cullen Moss
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Рецензия
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
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