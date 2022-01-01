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Дорогой Джон Дорогой Джон
Киноафиша Фильмы Дорогой Джон Дорогой Джон, 2009: актеры и роли
Dear John Дорогой Джон 2009 / США
7.5 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.3
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Дорогой Джон, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лассе Халльстрем Лассе Халльстрем Lasse Hallström
В ролях
Ченнинг Татум Ченнинг Татум Channing Tatum Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Скотт Портер Скотт Портер Scott Porter Лесли Фишер Майкл Хардинг Michael Harding Макс Эннард Каллен Мосс Каллен Мосс Cullen Moss
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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