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Хоббит: Битва Пяти Воинств
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The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Хоббит: Битва Пяти Воинств
2014 / США
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8.2
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83
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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