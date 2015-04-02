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Растянувшееся на полтора десятка лет вторжение Питера Джексона в Средиземье завершилось. Из «Сильмариллиона» ему уже не удастся сделать тот гламурный диснейленд, который представляют собою киноадаптации «Властелина Колец» и «Хоббита»: Кристофер Толкин отказался продать права на экранизацию американским и новозеландским структурам, превратившим более ранние произведения его отца в «боевик для молодежи от 15 до 25 лет». Применительно к…