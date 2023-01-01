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Хоббит: Битва Пяти Воинств
Награды и номинации фильма Хоббит: Битва Пяти Воинств
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Хоббит: Битва Пяти Воинств
2014 / США
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7.8
Оцените
83
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Хоббит: Битва Пяти Воинств
Вся информация о фильме
Оскар 2015
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший герой
Номинант
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