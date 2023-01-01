Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Фантом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хоббит: Битва Пяти Воинств Хоббит: Битва Пяти Воинств
Киноафиша Фильмы Хоббит: Битва Пяти Воинств Награды и номинации фильма Хоббит: Битва Пяти Воинств
The Hobbit: The Battle of the Five Armies Хоббит: Битва Пяти Воинств 2014 / США
7.8 Оцените
83 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Хоббит: Битва Пяти Воинств

Вся информация о фильме
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший герой
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
Скетчком «Наша Russia» возвращается, правда есть но: зрители будут разочарованы
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше