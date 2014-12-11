«Хоббит: Битва Пяти Воинств»: Рецензия Киноафиши

Растянувшееся на полтора десятка лет вторжение Питера Джексона в Средиземье завершилось. Из «Сильмариллиона» ему уже не удастся сделать тот гламурный диснейленд, который представляют собою киноадаптации «Властелина Колец» и «Хоббита»: Кристофер Толкин отказался продать права на экранизацию американским и новозеландским структурам, превратившим более ранние произведения его отца в «боевик для молодежи от 15 до 25 лет». Применительно к «Хоббиту» можно сказать, что это фэнтези-боевик для молодежи от 6 до 25 лет условно.

Несмотря на отрубание голов и вполне достоверный пожар с человеческими жертвами, почти все «недетские» сцены выглядят довольно мультяшно, не говоря уж про намеренные реверансы в сторону самой младшей аудитории. Красавец Смауг, лучший продукт хоббит-аниматоров, полностью истощил запасы их воображения и профессионализма, так что на батальные сцены уже не хватило сил: собственно Битва Пяти Воинств отрисована почти столь же плохо, сколь и сражения во «Властелине Колец», разве что на средних планах персонажи не проваливаются в пустоту, как это было у Джексона в 2000-х. Заглавный герой – Бильбо Бэггинс – периодически исчезает вовсе, причем даже тогда, когда не надевает колечко: отодвинув в сторону хоббичьи дела, Джексон принимается рассказывать то про Барда Лучника и его семейные перипетии, то про гномэльфийский мезальянс, а то и вовсе про некоего комического служилого хрена по имени Алфрид.

Однако в заключительной части «Хоббита» появляется некий привкус немого кино, с которым Джексон напрямую работал в «Забытом серебре» и «Кинг-Конге». Многие эпизоды здешней боевой «хореографии» смотрятся именно как сентиментально-трюковая эксцентрика 1910–1920-х, причем это относится не только к великанам, уморительно пробивающим стены головою, или к главначорку Азогу, колошматящему тяжелым предметом лед, на коем он сам же и стоит. Лирическая сцена, где на завалинке сидят Бильбо с покрытыми грязью, гипертрофированными лапами и Гэндальф с алкоголическим носом, комически пыхтящий в не зажигающуюся трубку, – тоже из упомянутого жанрового арсенала.

Понарошечность экшен, всплески мелодрамы, вставные номера для тех, кто располагается у нижней границы рейтинга, отзвуки немой комедии, – все смешано в один коктейль и залакировано густой глазурью. Не беда, что Бильбо Бэггинс, который туда и обратно, – регулярно становится второстепенным персонажем. Не беда, что мы так и не запомним имен большинства гномов, задействованных в квесте и распределенных по функциям: один – влюблен, второй – в ушанке, третий – похож на Обеликса, и т. д. Не беда, что подавляющее большинство героев выструганы из картона и психологическими характеристиками наделены строго соответствующими. Зато мы всегда можем вспомнить благую весть от Питера Джексона: «Орлы прилетели!», и воскликнуть вслед за спутниками мистера Бильбо: «Мы – сыны Дурина!» По-русски это звучит намного сильнее, чем по-английски.

Сергей Терновский