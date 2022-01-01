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Хоббит: Битва Пяти Воинств
Хоббит: Битва Пяти Воинств, 2014: актеры и роли
The Hobbit: The Battle of the Five Armies
Хоббит: Битва Пяти Воинств
2014 / США
Трейлер
8.3
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Хоббит: Битва Пяти Воинств, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон
Peter Jackson
В ролях
Мартин Фриман
Martin Freeman
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Ричард Армитедж
Richard Armitage
Джеймс Несбитт
James Nesbitt
Эванджелин Лилли
Evangeline Lilly
Кен Стотт
Ken Stott
Грэм МакТавиш
Graham McTavish
Уильям Кирчер
William Kircher
Стивен Хантер
Stephen Hunter
Эйдан Тернер
Aidan Turner
Ли Пейс
Lee Pace
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Кристофер Ли
Christopher Lee
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Люк Эванс
Luke Evans
Орландо Блум
Orlando Bloom
Стивен Фрай
Stephen Fry
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
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