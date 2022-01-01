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Хоббит: Битва Пяти Воинств Хоббит: Битва Пяти Воинств
Киноафиша Фильмы Хоббит: Битва Пяти Воинств Хоббит: Битва Пяти Воинств, 2014: актеры и роли
The Hobbit: The Battle of the Five Armies Хоббит: Битва Пяти Воинств 2014 / США
8.3 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Хоббит: Битва Пяти Воинств, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Джексон Питер Джексон Peter Jackson
В ролях
Мартин Фриман Мартин Фриман Martin Freeman Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Ричард Армитедж Ричард Армитедж Richard Armitage Джеймс Несбитт Джеймс Несбитт James Nesbitt Эванджелин Лилли Эванджелин Лилли Evangeline Lilly Кен Стотт Кен Стотт Ken Stott Грэм МакТавиш Грэм МакТавиш Graham McTavish Уильям Кирчер William Kircher Стивен Хантер Стивен Хантер Stephen Hunter Эйдан Тернер Эйдан Тернер Aidan Turner Ли Пейс Ли Пейс Lee Pace Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Люк Эванс Люк Эванс Luke Evans Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Стивен Фрай Стивен Фрай Stephen Fry
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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