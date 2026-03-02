Разочаровался в «Дневниках памяти» 20 лет спустя и выбрал 5 мелодрам ничуть не хуже: в списке есть даже российский фильм

Некоторые из фильмов даже похожи на хит нулевых с Гослингом. Он сам снялся в одном из них.

«Дневники памяти» я пересмотрел спустя 20 лет. В юности фильм казался эталоном душещипательной драмы: любовь, разлука, письма, старость, Райан Гослинг с прекрасными скулами. Но сейчас случилось странное – картина не резонирует вообще.

Теперь я скорее согласен с теми, кто видит в ней «романтизированный идиотизм»: запреты мамы, треугольник «люблю его, но люблю и тебя», измена как залог вечной верности. Логика говорит, что так не бывает. А если и бывает, то не так уж это и мило.

Но ностальгия по хорошей мелодраме никуда не делась. Поэтому я собрал пять фильмов, которые ничуть не хуже (а по мне – так и лучше) раскрывают тему любви, потери и выбора.

В подборке есть и нежные истории о влюбленных с детства, воссоединившихся спустя годы, и душераздирающие драмы, где любовь показана без прикрас. Здесь же «До встречи с тобой» – история, от которой плачут даже те, кто клялся, что их не пробить.

А еще в списке есть российский фильм – «Двое в одной жизни, не считая собаки». Картина о питерских стариках-интеллигентах, которые своим теплом согревают всех вокруг.

Светлана Крючкова и Александр Адабашьян играют так, что хочется немедленно позвонить бабушке и дедушке. Или хотя бы обнять собаку.

В общем, если «Дневники памяти» вдруг перестали работать – не беда. В нашей подборке есть на что переключиться.

