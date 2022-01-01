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Дневник памяти
Дневник памяти, 2004: актеры и роли
The Notebook
Дневник памяти
2004 / США
8.4
Оцените
86
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Дневник памяти, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
В ролях
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Рэйчел МакАдамс
Rachel McAdams
Джеймс Гарнер
James Garner
Джина Роулэндс
Джеймс Марсден
James Marsden
Сэм Шепард
Sam Shepard
Дэвид Торнтон
David Thornton
Джоан Аллен
Joan Allen
Кевин Коннолли
Kevin Connolly
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