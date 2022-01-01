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Киноафиша Фильмы Дневник памяти Дневник памяти, 2004: актеры и роли
The Notebook Дневник памяти 2004 / США
8.4 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Дневник памяти, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис Ник Кассаветис Nick Cassavetes
В ролях
Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Рэйчел МакАдамс Рэйчел МакАдамс Rachel McAdams Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Джина Роулэндс Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Дэвид Торнтон Дэвид Торнтон David Thornton Джоан Аллен Джоан Аллен Joan Allen Кевин Коннолли Кевин Коннолли Kevin Connolly
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