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Ник Кассаветис
Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
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Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
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Дата рождения
21 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ник Кассаветис
Родился 21 мая 1959 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Ник Кассаветис
Узники страны призраков
боевик, ужасы, триллер
2021, США
4.0
Другая женщина
комедия
2014, США
7.0
Желтый
драма
2012, США
7.0
В поисках Теда Демми
документальный
2010, США
6.0
Мой ангел-хранитель
драма
2009, США
7.0
Альфа Дог
криминал, драма
2006, США
7.0
Дневник памяти
драма, мелодрама
2004, США
8.0
Джон Кью
триллер, драма, криминал
2002, США
7.0
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Режиссер Ник Кассаветис готовит байопик о рок-группе The Allman Brothers
В ленте будет рассказано о свадьбе с Шер и участии в предвыборной гонке кандидата в президенты Джимми Картера.
Написать
22 ноября 2021 15:11
Ник Кассаветис напишет сценарий для драмы о высокой моде «Кутюр»
Он также может выступить и режиссером картины.
Написать
6 сентября 2021 15:18
Николаса Кейджа одевают в костюм со взрывчаткой в трейлере самурайского вестерна «Узники страны призраков»
Некоторые критики утверждают, что лента получилась амбициознее, чем недавний триллер с Кейджем «Мэнди».
Написать
12 августа 2021 11:19
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