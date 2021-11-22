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Ник Кассаветис

Nick Cassavetes
Ник Кассаветис
Ник Кассаветис Nick Cassavetes
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Дата рождения
21 мая 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Ник Кассаветис

Родился 21 мая 1959 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Ник Кассаветис
Узники страны призраков
Узники страны призраков
боевик, ужасы, триллер 2021, США
4.0
Другая женщина
Другая женщина
комедия 2014, США
7.0
Желтый
Желтый
драма 2012, США
7.0
В поисках Теда Демми
В поисках Теда Демми
документальный 2010, США
6.0
Мой ангел-хранитель
Мой ангел-хранитель
драма 2009, США
7.0
Альфа Дог
Альфа Дог
криминал, драма 2006, США
7.0
Дневник памяти
Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.0
Джон Кью
Джон Кью
триллер, драма, криминал 2002, США
7.0
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Режиссер Ник Кассаветис готовит байопик о рок-группе The Allman Brothers В ленте будет рассказано о свадьбе с Шер и участии в предвыборной гонке кандидата в президенты Джимми Картера.
Написать
22 ноября 2021 15:11
Ник Кассаветис напишет сценарий для драмы о высокой моде «Кутюр» Он также может выступить и режиссером картины.
Написать
6 сентября 2021 15:18
Николаса Кейджа одевают в костюм со взрывчаткой в трейлере самурайского вестерна «Узники страны призраков» Некоторые критики утверждают, что лента получилась амбициознее, чем недавний триллер с Кейджем «Мэнди».
Написать
12 августа 2021 11:19
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