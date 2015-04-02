Наша рецензия

«Дневник памяти», прямо скажем, вызывает двойственно-неопределенное чувство. С одной стороны, Ник Кассаветес старается изо всех сил, а силы у него какие-никакие есть, режиссер он все-таки небездарный, так что отозваться о его новом детище пренебрежительно вроде как и совестно. С другой стороны, в искомом продукте разведено такое непропорциональное количество сладких соплей, что назвать его произведением искусства или даже просто классной смотрибельной киношкой не получается вовсе. Кассаветес…