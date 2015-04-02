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Дневник памяти Дневник памяти
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The Notebook Дневник памяти 2004 / США
8.4 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Дневник памяти»

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Наша рецензия

«Дневник памяти», прямо скажем, вызывает двойственно-неопределенное чувство. С одной стороны, Ник Кассаветес старается изо всех сил, а силы у него какие-никакие есть, режиссер он все-таки небездарный, так что отозваться о его новом детище пренебрежительно вроде как и совестно. С другой стороны, в искомом продукте разведено такое непропорциональное количество сладких соплей, что назвать его произведением искусства или даже просто классной смотрибельной киношкой не получается вовсе. Кассаветес…

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Eugene 2 апреля 2015, 12:51
какое горячнее обсуждение
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рыба 2 апреля 2015, 12:51
В банановую республику завезли мылодраму о трогательной любви в Северной Каролине! Это вам не в Задрищенске каком-нибудь! Надо засмотреть до дыр!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
9.1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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