Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник памяти Дневник памяти
Киноафиша Фильмы Дневник памяти Кадры из фильма «Дневник памяти»
The Notebook Дневник памяти 2004 / США
8.1 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Дневник памяти»

Вся информация о фильме
Дневник памяти (2004) - фото 1 Дневник памяти (2004) - фото 2 Дневник памяти (2004) - фото 3
Дневник памяти (2004) - фото 4 Дневник памяти (2004) - фото 5 Дневник памяти (2004) - фото 6 Дневник памяти (2004) - фото 7 Дневник памяти (2004) - фото 8
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
«Стыдно»: мать изящно унизила Боярскую на всю страну
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Даже таблетки не пьет: как отшельница Агафья уже дожила до 79 лет без благ цивилизации
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
Даже муж отвернулся: от выходок Навки встанут волосы дыбом
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше