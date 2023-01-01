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Как приручить дракона
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How to Train Your Dragon
Как приручить дракона
2010 / США
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8.5
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178
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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