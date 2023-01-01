Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как приручить дракона Как приручить дракона
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона Фильмы похожие на Как приручить дракона
How to Train Your Dragon Как приручить дракона 2010 / США
8.5 Оцените
178 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Как приручить дракона

Вся информация о мультфильме
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Монстр траки
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
Гнездо Дракона
Гнездо Дракона
приключения, семейный, фэнтези 2014, США / Китай / Франция
5.0
Охотники на драконов
Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.0
Эрагон
Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.0
Власть огня
Власть огня
триллер, боевик, фантастика 2002, Великобритания / Ирландия / США
7.0
Лило и Стич
Лило и Стич
семейный, анимация, комедия 2002, США
6.0
Динозавр
Динозавр
семейный, приключения, анимация 2000, США
8.0
Сердце дракона
Сердце дракона
драма, фэнтези, боевик, приключения 1996, США
6.0
Полет драконов
Полет драконов
семейный, приключения, анимация, фэнтези, мелодрама 1982, США
7.0
Дракон Пита
Дракон Пита
анимация, приключения 1977, США
5.0
Клаус
Клаус
анимация, семейный, комедия, приключения 2019, Испания / Великобритания
8.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0
Головоломка
Головоломка
анимация 2015, США
7.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2011, США / Великобритания
8.0
История игрушек: Большой побег
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный 2010, США
7.0
Вверх
Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.0
Хатико: самый верный друг
Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.0
Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.0
ВАЛЛ-И
ВАЛЛ-И
семейный, фэнтези, анимация 2008, США
8.0
Дети как звезды на Земле
Дети как звезды на Земле
семейный, драма, мюзикл 2007, Индия
8.0
Рататуй
Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше