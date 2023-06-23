«Как приручить дракона», пожалуй, одно из наиболее симпатичных неготических анимационных творений, созданных в последнее время нашими заокеанскими собратьями по разуму. И хотя сценарий этой викинг-эпопеи несколько уступает сценарию таких до блеска отточенных вещей, как «Корпорация монстров», «Рататуй» и «Кунг-фу Панда», авторам, бесспорно, удается проскользнуть между Сциллой новомодной скабрезности и Харибдой тысячу раз перепроверенных розовых…
Сценарий действительно хорош, и в нём много драматической глубины. Этот фильм абсолютно для всех! Через какое-то время, возможно, он станет такой же "иконой" мультипликационного мира, как и "Шрек"
Авторизация по e-mail