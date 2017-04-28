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Майкл Аптед
Майкл Аптед
Michael Apted
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Майкл Аптед
Michael Apted
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Дата рождения
10 февраля 1941
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 января 2021
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Майкла Аптеда
Родился 10 февраля 1941 года. Олсбери, Великобритания.
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Фильмография Майкла Аптеда
Секретный агент
триллер, боевик
2017, Великобритания
7.0
Хроники Нарнии: Покоритель зари
приключения
2010, Великобритания
7.0
Удивительная легкость
драма, биография, исторический, мелодрама
2006, Великобритания / США
7.0
С меня хватит
драма, триллер
2002, США
7.0
Энигма
детектив, военный, мелодрама, драма, триллер
2001, Великобритания / США / Германия / Нидерланды
6.0
И целого мира мало
приключения, боевик, триллер
1999, Великобритания / США
8.0
Крайние меры
триллер, драма
1996, США
6.0
Нелл
драма
1994, США
5.0
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