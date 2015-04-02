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Хроники Нарнии: Покоритель зари Хроники Нарнии: Покоритель зари
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Покоритель зари Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари»
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader Хроники Нарнии: Покоритель зари 2010 / Великобритания
7.9 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Хроники Нарнии: Покоритель зари»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Смена режиссера определенно не пошла на пользу хроникам Нарнии, скорее иллюстрируя мораль известной басни Крылова: как, друзья, вы ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Однако пересевший в кресло Эндрю Эдамсона Майкл Эптид столь горячо преуспел в своем рвении именно «иллюстрировать мораль», что довел безотказный конвейер нравоучений до состояния полнейшей зомбированности дидактикой: никто не может и шагу ступить, чтобы не изречь при этом нечто душеполезное. Единственным…

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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Отвратительно. Пафосные сцены эпические боев, картонные марионетки дети-короли... Брр... Какая то мерзкая оскомина осталась после просмотра. Трейлер "Покорителя зари" всколыхнул эти неприятные воспоминания.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Очень слабый фильм, хотя книгу читал в детстве и мне понравилось.



Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться только с лукасовскими из старворс или с диалогами из сумерек, эффектов 3Д нету почти, фильм не захватывает ну никак.



В общем, проходной фильмец, но уж точно не хуже предыдущего, сильно содранного по стилистике с Властелина Колец, и явно не дотягивает до первого фильма.



Практика выпускать 3Д за 2 недели до 2д-релиза - наглость первого сорта.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tattel 2 апреля 2015, 12:51
Плохо! Очень глупо! Вытянули спецэффекты!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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