Смена режиссера определенно не пошла на пользу хроникам Нарнии, скорее иллюстрируя мораль известной басни Крылова: как, друзья, вы ни садитесь, всё в музыканты не годитесь. Однако пересевший в кресло Эндрю Эдамсона Майкл Эптид столь горячо преуспел в своем рвении именно «иллюстрировать мораль», что довел безотказный конвейер нравоучений до состояния полнейшей зомбированности дидактикой: никто не может и шагу ступить, чтобы не изречь при этом нечто душеполезное. Единственным…
Игра актёров никакая, диалоги пафосные и по бессмысленности могут состязаться только с лукасовскими из старворс или с диалогами из сумерек, эффектов 3Д нету почти, фильм не захватывает ну никак.
В общем, проходной фильмец, но уж точно не хуже предыдущего, сильно содранного по стилистике с Властелина Колец, и явно не дотягивает до первого фильма.
Практика выпускать 3Д за 2 недели до 2д-релиза - наглость первого сорта.
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