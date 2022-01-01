Кинематографисты также решили начать рассказывать эту историю с сюжета первой книги. В каком порядке смотреть уже вышедшие фильмы о Нарнии?

Как смотреть все части «Нарнии» в хронологическом порядке

2005, «Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Идет Вторая мировая. Лондон бомбят силы Люфтваффе. Миссис Пэвенси, заботясь о безопасности своих четверых детей, отсылает их из столицы в провинцию, пожить в доме старого друга ее семейства — старого эксцентричного ученого Керка. Младшая девочка, Люси, играя в прятки с братьями и сестрой прячется в шкаф. И обнаруживает в нем не только старую одежду, но и выход в заснеженный лес! На поляне она встречает забавное существо — фавна с зонтиком. Мистер Тумнус (именно так его и зовут!) приглашает Люси на чай и усыпляет с помощью звуков свирели. Проснувшись, девочка узнает ужасную историю: волшебная страна Нарния, куда она попала, находится под властью жестокой Белой Колдуньи, а та ненавидит людей и требует каждого встреченного человека доставлять к ней. Но добрый фавн не в силах сделать это и отводит Люси на место их встречи. Она выскакивает из шкафа с воплем, думая, что ее уже потеряли — но оказывается, что в ее привычном мире не прошло и минуты! Но самое обидное — старшие не верят ее «выдумкам»…

2008, «Принц Каспиан»

Четверо легендарных правителей Нарнии — дети Пэвенси— вернулись в нее, чтобы найти свой замок в руинах, а государство — под властью жестокого узурпатора, тельмаринца Мираза, убившего законного короля. Его соплеменники правят страной, терроризируя коренное население и обращая его в рабство. Среди нарнийцев появились предатели. Ребят Пэвенси, являющихся для Нарнии полумифическими героями прошлого, призвал Волшебный рог — в него протрубил истинный наследник престола, юный принц Каспиан, спасенный от гибели его наставником, доктором Корнелиусом. Теперь им предстоит сложнейшая задача — избавиться от тирана и вернуть чудесному краю свободу. Они спасают пленника, гнома Трама, и начинают собирать нарнийские силы на месте жертвенника, где некогда злая колдунья Джадис убила Аслана. Возможно, тот мог бы легко спасти созданную им страну — но он не появляется, предоставляя детишкам Пэвенси самостоятельно разбираться со всеми сложностями. Удастся ли им призвать его?

2010, «Покоритель Зари»

Двое старших Пэвенси уже слишком взрослые для того, чтоб запросто попадать в Нарнию. А младшие вынуждены жить в доме тети и как-то ладить с кузеном — невообразимо противным и занудным Юстасом Скраббом, не верящим в волшебство и называющим «фантазии» двоюродных брата и сестры «детскими играми». А он-то — нормальный современный мальчик, живущий в реальном мире! Только реальный мир куда-то исчезает благодаря самому обычному морскому пейзажу в его комнате! И вся троица оказывается в открытом море, где странствует парусник принца Каспиана! Юстас требует сообщить о своем бедственном положении в британское консульство. Но вот незадача — в этом мире таковое отсутствует. В нем, собственно, и Британии нет! Придется современному подростку путешествовать на Край Света в компании с каким-то бородатым чудиком, считающим себя принцем, ненавистными кузеном и кузиной, отвратительной говорящей мышью с оружием и вообще все это какой-то бред!.. Что ж, Юстасу предстоит еще много открытий — ему придется узнать кое-что и о самом себе…

На этом фильмография Нарнии пока завершается. Сценарий следующей части, «Серебряное кресло», анонсировался как уже написанный, но права на экранизацию были куплены Netflix, и нарнийское кинопроизводство застряло. Возможно, временно. Любопытно, что «Нетфликс» придумает с актером — Уиллу Поултеру во время съемок «Покорителя Зари» было 17 вместо 13, сейчас уже 27, а в «Серебряном кресле» он все еще ребенок.