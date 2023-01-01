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Хроники Нарнии: Покоритель зари Хроники Нарнии: Покоритель зари
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Покоритель зари Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: Покоритель зари
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader Хроники Нарнии: Покоритель зари 2010 / Великобритания
7.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Хроники Нарнии: Покоритель зари

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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