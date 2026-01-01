Майкл Петрони Michael Petroni
Майкл Петрони

Michael Petroni

Дата рождения
1 января 1950
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Актер, Продюсер

Фильмография Майкл Петрони

Экзорцист Ватикана 6.3
Экзорцист Ватикана The Pope's Exorcist
ужасы, триллер 2023, США
Мессия 7.1
Мессия
драма, триллер, детектив 2020, США
Флэшбэк 5.9
Флэшбэк Backtrack
триллер 2015, Австралия
Воровка книг 7.7
Воровка книг The Book Thief
драма 2014, США
Маленькая смерть 7
Маленькая смерть The Little Death
драма, мелодрама, комедия 2014, Австралия
Обряд 6.7
Обряд The Rite
драма, триллер, ужасы 2011, США
Хроники Нарнии: Покоритель зари 7.1
Хроники Нарнии: Покоритель зари The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
приключения 2010, Великобритания
Фальшивка 5.8
Фальшивка Possession
ужасы, триллер, драма, мелодрама 2008, США
Хроники будущего 7.1
Хроники будущего
драма, фантастика 2007, США
Королева проклятых 6.3
Королева проклятых Queen of the Damned
ужасы, фэнтези 2002, США / Австралия
Пока не разбудят нас голоса живых 6.4
Пока не разбудят нас голоса живых Till Human Voices Wake Us
драма, мелодрама 2002, Австралия
Опасные игры 6.9
Опасные игры The Dangerous Lives of Altar Boys
комедия, драма 2002, США
