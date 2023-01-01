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Хроники Нарнии: Покоритель зари Хроники Нарнии: Покоритель зари
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: Покоритель зари Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010: актеры и роли
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader Хроники Нарнии: Покоритель зари 2010 / Великобритания
7.9 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Аптед Майкл Аптед Michael Apted
В ролях
Уильям Моусли Уильям Моусли William Moseley Бен Барнс Бен Барнс Ben Barnes Анна Попплуэлл Анна Попплуэлл Anna Popplewell Уилл Поултер Уилл Поултер Will Poulter Скандар Кейнс Скандар Кейнс Skandar Keynes Джорджи Хенли Джорджи Хенли Georgie Henley Лаура Брент Гари Свит Артур Энджел Arthur Angel Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson
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