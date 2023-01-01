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Хроники Нарнии: Покоритель зари
Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010: актеры и роли
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader
Хроники Нарнии: Покоритель зари
2010 / Великобритания
Трейлер
7.9
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Хроники Нарнии: Покоритель зари, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Аптед
Michael Apted
В ролях
Уильям Моусли
William Moseley
Бен Барнс
Ben Barnes
Анна Попплуэлл
Anna Popplewell
Уилл Поултер
Will Poulter
Скандар Кейнс
Skandar Keynes
Джорджи Хенли
Georgie Henley
Лаура Брент
Гари Свит
Артур Энджел
Arthur Angel
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Саймон Пегг
Simon Pegg
Лиам Нисон
Liam Neeson
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