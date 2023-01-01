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В поисках Немо
В поисках Немо, 2003: актеры и роли
Finding Nemo
В поисках Немо
2003 / США
Трейлер
7.6
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 8.2
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В поисках Немо, 2003: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
Ли Анкрич
Lee Unkrich
В ролях
Альберт Брукс
Albert Brooks
Эллен ДеДженерес
Ellen DeGeneres
Александер Гулд
Alexander Gould
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
Эллисон Дженни
Allison Janney
Остин Пендлтон
Austin Pendleton
Стивен Рут
Stephen Root
Викки Льюис
Vicki Lewis
Джо Рэнфт
Joe Ranft
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
Элизабет Перкинс
Elizabeth Perkins
Эрик Бана
Eric Bana
Брэд Гэррет
Brad Garrett
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