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В поисках Немо В поисках Немо
Киноафиша Фильмы В поисках Немо В поисках Немо, 2003: актеры и роли
Finding Nemo В поисках Немо 2003 / США
7.6 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 8.2
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В поисках Немо, 2003: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton Ли Анкрич Ли Анкрич Lee Unkrich
В ролях
Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Эллен ДеДженерес Эллен ДеДженерес Ellen DeGeneres Александер Гулд Alexander Gould Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Эллисон Дженни Эллисон Дженни Allison Janney Остин Пендлтон Остин Пендлтон Austin Pendleton Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Викки Льюис Vicki Lewis Джо Рэнфт Joe Ranft Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton Элизабет Перкинс Элизабет Перкинс Elizabeth Perkins Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Брэд Гэррет Брэд Гэррет Brad Garrett
Вызов
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