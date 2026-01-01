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Александер Гулд Alexander Gould
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Александер Гулд

Alexander Gould

Дата рождения
4 мая 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Дурман 8.1
Дурман (2005)
В поисках Немо 7.9
В поисках Немо (2003)
Супермен: Непобежденный 6.6
Супермен: Непобежденный (2013)

Фильмография Александер Гулд

Жанр
Год
Супермен: Непобежденный 6.6
Супермен: Непобежденный Superman Unbound
анимация, боевик, приключения 2013, США
Любопытный Джордж 5.6
Любопытный Джордж Curious George
приключения, анимация, комедия, семейный 2006, США
Бэмби 2 6.1
Бэмби 2 Bambi II
драма, детский, семейный 2006, США
Дурман 8.1
Дурман
драма, комедия, криминал 2005, США
В поисках Немо 7.9
В поисках Немо Finding Nemo
семейный, комедия, анимация, приключения 2003, США
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