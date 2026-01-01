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Александер Гулд
Alexander Gould
Киноафиша
Персоны
Александер Гулд
Александер Гулд
Alexander Gould
Дата рождения
4 мая 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Дурман
(2005)
7.9
В поисках Немо
(2003)
6.6
Супермен: Непобежденный
(2013)
Фильмография Александер Гулд
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Год
Все
2013
2006
2005
2003
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
6.6
Супермен: Непобежденный
Superman Unbound
анимация, боевик, приключения
2013, США
5.6
Любопытный Джордж
Curious George
приключения, анимация, комедия, семейный
2006, США
6.1
Бэмби 2
Bambi II
драма, детский, семейный
2006, США
8.1
Дурман
драма, комедия, криминал
2005, США
7.9
В поисках Немо
Finding Nemo
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
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