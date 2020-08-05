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Ли Анкрич
Ли Анкрич
Lee Unkrich
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Ли Анкрич
Lee Unkrich
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Дата рождения
8 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Биография Ли Анкрича
Родился 8 августа 1967 года. Кливленд, Огайо, США.
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Фильмография Ли Анкрича
Тайна Коко
анимация, приключения
2017, США
8.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
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