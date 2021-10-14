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Альберт Брукс
Альберт Брукс
Albert Brooks
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Альберт Брукс
Albert Brooks
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Дата рождения
22 июля 1947
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Альберт Брукс
Родился 22 июля, 1947 года. Беверли Хиллз, штат Калифорния, США.
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Фильмография Альберт Брукс
В поисках Дори
комедия, приключения, анимация
2016, США
7.0
Самый жестокий год
криминал, триллер, драма, боевик
2014, США
6.0
Любовь по-взрослому
комедия
2012, США
6.0
Драйв
драма, боевик
2011, США
7.0
Симпсоны в кино
анимация, комедия
2007, США
7.0
Свадебная вечеринка
комедия
2003, США
6.0
В поисках Немо
семейный, комедия, анимация, приключения
2003, США
7.0
Муза
комедия
1999, США
5.0
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14 октября 2021 16:31
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