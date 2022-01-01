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Фильмы про жизнь улиц
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Фильмы про жизнь улиц

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Афера Оливера Твиста
Афера Оливера Твиста
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5.0
боевик, драма
2020, Великобритания
Адская кухня
Адская кухня
5.0
драма, криминал, боевик
2019, США
Озеро диких гусей
Озеро диких гусей
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6.0
драма, криминал
2019, Китай / Франция
Отверженные
Отверженные
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7.0
драма, боевик
2019, Франция
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми
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5.0
боевик, криминал, драма, триллер
2019, Болгария / США
Райли Парра
Райли Парра
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5.0
фантастика, драма
2019, США
Темная история
Темная история
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5.0
криминал, драма
2019, Великобритания
На районе
На районе
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5.0
драма
2018, Россия
Слепые пятна
Слепые пятна
7.0
драма, комедия
2018, США
Судная ночь 3
Судная ночь 3
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6.0
триллер, боевик, ужасы
2016, США / Франция
Лев
Лев
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7.0
драма
2016, Великобритания / Австралия / США
Сотни улиц
Сотни улиц
5.0
драма
2016, Великобритания
Ловкость
Ловкость
5.0
фантастика, боевик, триллер, драма
2016, США
Лайф
Лайф
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6.0
драма
2015, Великобритания
Голос улиц
Голос улиц
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7.0
мюзикл, биография
2015, США
Забытые истории
Забытые истории
6.0
триллер, драма, криминал
2014, Гонконг
Маруся
Маруся
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7.0
драма, семейный
2013, Франция / Россия
Город танца
Город танца
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5.0
драма, мюзикл, комедия
2011, США
Отверженная
Отверженная
7.0
драма
2011, США
Война пуговиц
Война пуговиц
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6.0
приключения, семейный
2011, Франция
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Главные герои фильмов выросли там, где царят беззаконие, хаос и власть преступников. Их домом стали городские улицы, а лучшими друзьями – бандиты и такие же бедняки, как они сами. Но непростое детство лишь закалило характер героев. После всего, что случилось с ними в прошлом, они не оставили надежду когда-нибудь выбраться с улиц.

Пять лучших фильмов про жизнь улиц

В современном мире, как и десятки лет назад, улица продолжает воспитывать подростков. Те, кто не хочет жить мирной жизнью или рано потерял семью, вынуждены всему учиться сами. Вот только одни выбирают тяжелый и болезненный путь на вершину мира. А другие пополняют ряды гангстеров, поскольку не представляют иной жизни.

Банды Нью-Йорка

Эта картина Мартина Скорсезе рассказывает о том периоде жизни Нью-Йорка, когда власть на его улицах принадлежала не представителям закона, а бандам. В середине 19-го века город раздирают на части представители коренного населения и выходцы из Ирландии. Стычки происходят практически каждый день, и однажды главарь американцев убивает лидера ирландцев. Несовершеннолетний сын мужчины остается сиротой. В течение 16 лет парень вынашивал план мести.

И вот однажды он возвращается на нью-йоркские улицы, чтобы воплотить его в жизнь.

13-й район

Культовый французский фильм рассказывает альтернативную версию устройства мира. К 2010 году уровень преступности в Париже повысился до таких показателей, что властям пришлось принять беспрецедентное решение. Город делят на благополучные и неблагополучные районы. Они разделены между собой бетонной стеной. Там, где властвуют бандиты, нет ни образования, ни медицинской помощи. Одна из бандитских группировок получает нейтронную бомбу.

Полицейские должны обезвредить ее, но для этого им придется войти в доверие к преступникам и помочь сбежать из тюрьмы одному из тех, кто вырос в 13-м районе.

8 миля

Это одна из немногих художественных лент, в которых снялся популярный исполнитель рэпа Эминем. В ней он играет музыканта из Детройта, который пытается найти свое место в этом мире. Парень хочет вырваться из умирающего города и обрести настоящую славу. Но Джимми непросто будет стать звездой, ведь он – обычный белый парень, который работает на заводе. Темнокожие рэп-исполнители с неохотой принимают его на батлах, которые устраивают в местных клубах.

Дебютный для Эминема фильм в качестве актера принес ему заслуженный «Оскар» за лучшую песню.

Голос улиц

Фильм рассказывает реальную историю становления одной из популярных музыкальных групп, работающих в жанре хип-хопа. Действие картины начинается в 80-х годах, когда трое молодых людей решают записать свою первую песню. Они не могут молчать о полицейском беспределе и прочих событиях и собираются рассказать о них всему миру. Вскоре к ним присоединяются еще двое музыкантов, и парни создают собственный лейбл и группу. Своими альбомами они стремились привлечь внимание к проблемам современного общества и сделать мир лучше.

Лента рассматривает становление группы, раскол и смерть солистов.

Бронкская история

Калоджеро – простой мальчик из Бронкса, который случайно становится свидетелем убийства. Он видел, как глава местной мафии среди белого дня застрелил человека на парковке. Вот только ребенок решил молчать о преступлении и не выдал Сонни полиции. Гангстер остался на свободе и оценил поступок мальчика. Он берет его под свою опеку, хотя у Калоджеро есть родной отец. И тот не одобряет того, чему учит ребенка бандит. На протяжении многих лет юноша наблюдал за тем, как его покровитель совершает преступления.

И вскоре перестал различать хорошие и плохие поступки.

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