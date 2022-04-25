Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Генри Томас
Генри Томас
Henry Thomas
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Генри Томас
Henry Thomas
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Композитор
Место рождения
Сан-Антонио, Техас, США
Рост
182 см
Биография Генри Томаса
Родился 9 сентября, 1971 года. Сан-Антонио, Техас, США
Развернуть
Фильмография Генри Томаса
Дети шоу-бизнеса
документальный
2020, США
7.0
Ловец снов
ужасы, мистика
2020, США
3.0
Игра Джералда
ужасы, триллер
2018, США
6.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.0
Биг - Сюр
драма
2013, США
5.0
Последняя поездка
биография, драма
2012, США
5.0
Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама
2009, США
7.0
Я захватываю замок
мелодрама, драма
2003, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Работа над фильмом «Инопланетянин» побудила Стивена Спилберга задуматься о том, чтобы стать отцом
Легендарный режиссер впервые примерил на себя роль отца, работая с маленькими актерами, среди которых была 6-летняя Дрю Бэрримор.
Написать
25 апреля 2022 15:21
Религиозная вера, чудеса и их темная сторона: появился расширенный трейлер хоррор-сериала «Полуночная месса»
Автором проекта выступает создатель «Призрака дома на холме».
Написать
9 сентября 2021 11:39
Хоррор-сериал Майка Флэнегана «Полуночная месса» обзавелся красочным постером со множеством персонажей
Также стало известно, когда выйдет новый трейлер.
Написать
3 сентября 2021 13:02
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев