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Лис и пес Лис и пес
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The Fox and the Hound

Лис и пес, 1981

1981 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Приемный лис по имени Тод быстро подружился с гончим псом по имени Коппер, и они стали очень близки. К несчастью для героев, они находятся по разные стороны забора: Тод живет с доброй пожилой вдовой Твид, а Коппер – с беспринципным охотником, который пытается сделать из него охотничью собаку. Проходят месяцы, и Коппер действительно становится превосходным охотничьим псом, в то время как Тод вырастает в хитрого лиса. Их отношения подвергаются испытанию, когда владелец Коппера намеревается убить Тода за то, что в погоне за ним пострадал другой его пес, Чиф. Так друзья превращаются во врагов. Сможет ли Тод выжить на этой охоте?

  • Это был первый анимационный фильм студии Дисней с использованием компьютерной графики. Большая часть компьютерной графики в этом мультфильме показана во время сцены, где Амос Слейд заманивает Тода и Викси в ловушку в норе.
  • Тим Бертон, не указанный в титрах, сделал персонажную анимацию для Викси. Она настолько отличалась от привычного для Бертона мрачного и готического стиля, что сначала он делал общие планы, приближаясь к крупным, когда Бертон «полюбил ее».
  • Первоначально, когда Чифа сбил поезд, он должен был умереть, что оправдывало месть Коппера Тоду. Однако по той же причине, что и Трасти из «Леди и бродяги», некоторые члены съемочной группы не хотели убирать одного из главных героев, в основном из-за риска, что эта сцена будет слишком напряженной для детей.

Экранизация книги Дэниэла П. Мэнникса. История про лисенка Тодда и щенка Коппера. Малыши были очень дружны, но ко

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1981
Премьера в России 10 июля 1981
Премьера в мире 10 июля 1981
Возраст 0+
Режиссер
Тед Берман
В ролях
Микки Руни
Курт Рассел
Курт Рассел
Перл Бэйли
Джек Альбертсон
Все актеры и съемочная группа
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