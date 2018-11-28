Лис и пес, 1981

Приемный лис по имени Тод быстро подружился с гончим псом по имени Коппер, и они стали очень близки. К несчастью для героев, они находятся по разные стороны забора: Тод живет с доброй пожилой вдовой Твид, а Коппер – с беспринципным охотником, который пытается сделать из него охотничью собаку. Проходят месяцы, и Коппер действительно становится превосходным охотничьим псом, в то время как Тод вырастает в хитрого лиса. Их отношения подвергаются испытанию, когда владелец Коппера намеревается убить Тода за то, что в погоне за ним пострадал другой его пес, Чиф. Так друзья превращаются во врагов. Сможет ли Тод выжить на этой охоте?