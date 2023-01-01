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Король Лев Король Лев
Киноафиша Фильмы Король Лев Король Лев, 1994: актеры и роли
The Lion King Король Лев 1994 / США
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224 голоса Рейтинг IMDb: 8.5
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Король Лев, 1994: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роджер Аллерс Roger Allers Роб Минкофф Роб Минкофф Rob Minkoff
В ролях
Джонатан Тэйлор Томас Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Мойра Келли Moira Kelly Никета Каламе Эрни Сабелла Ernie Sabella Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane Роберт Гийом Robert Guillaume Роуэн Аткинсон Роуэн Аткинсон Rowan Atkinson Мэдж Синклер Madge Sinclair Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Джим Каммингс Джим Каммингс Jim Cummings Зои Лидер Zoe Leader
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