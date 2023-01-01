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Король Лев
Король Лев, 1994: актеры и роли
The Lion King
Король Лев
1994 / США
Трейлер
9.0
Оцените
224
голоса
Рейтинг IMDb: 8.5
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Король Лев, 1994: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Роджер Аллерс
Roger Allers
Роб Минкофф
Rob Minkoff
В ролях
Джонатан Тэйлор Томас
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Мойра Келли
Moira Kelly
Никета Каламе
Эрни Сабелла
Ernie Sabella
Натан Лэйн
Nathan Lane
Роберт Гийом
Robert Guillaume
Роуэн Аткинсон
Rowan Atkinson
Мэдж Синклер
Madge Sinclair
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