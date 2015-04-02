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Король Лев
Отзывы о мультфильме «Король Лев»
The Lion King
Король Лев
1994 / США
Трейлер
9.0
Оцените
230
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется в этом мультике ничего смотреть в 3Д =)))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Тарас Филинцев
4 ноября 2020, 14:30
Малому понравилось, снято качественно)
4 ноября 2020, 14:30
0
0
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