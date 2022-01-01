В каком порядке смотреть все части «Короля Льва» по хронологии

Приключения Симбы, Тимона и Пумбы – это настоящая эпоха для нескольких поколений детей. Все мы подпевали этой навязчивой и веселой песне – «Акуна Матата». Первая часть франшизы завоевала два «Оскара» и стала одним из самых продаваемых мультфильмов последних десятилетий. Вдохновившись успехом первой ленты, Дисней запустил ее продолжение. Смотреть все части «Короля Льва» нужно в следующем порядке.

1994 – «Король Лев»

Самая популярная и нашумевшая часть франшизы вышла в прокат больше 25 лет назад. У короля Саванны Муфасы и его жены – львицы Сабари – появляется на свет наследник. Юному Симбе суждено стать новым правителем после смерти отца. Но у Шрама, брата Муфасы, другие планы. Коварный лев мечтает стать королем.

Шрам устраивает ловушку для Симбы и его отца. Спасая сына, Муфаса погибает под копытами испуганных антилоп. Маленький Симба бежит, уверенный в том, что именно из-за него погиб отец.

На помощь львенку приходит сурикат Тимон и бородавочник Пумба. Они вырастят Симбу и научат его жить по собственной философии – «Акуна Матата» и никаких забот.

Но земли прайда, когда-то такие плодородные, опустели. Под жесткой рукой Шрама их заполонили гиены, и голод подкрадывается все ближе. Подросшему Симбе предстоит разобраться в том, кто на самом деле виноват в смерти отца, и найти силы вернуться в родные земли…

2004 – «Король Лев 3: Хакуна Матата»

Третья часть франшизы частично повторяет сюжет первого мультфильма. Но повествование здесь ведется от имени Тимона и Пумбы. Сюжет стартует с того, что суриката изгоняют из родного дома, и он отправляется на поиски нового. Вскоре он встречает Пумбу, который становится его лучшим другом.

С этого момента сюжет мультфильма во многом перекликается с первым «Королем Львом». Мы видим, как Тимон и Пумба присутствуют на представлении нового наследника прайда – львенка Симбы.

Друзья ищут свой собственный райский уголок в джунглях, и однажды находят его. Их уединение прерывает появление полуживого Симбы. Дальнейшая история нам известна. Но в ходе развития сюжета выясняются новые подробности. Например, то, что Тимон и Пумба тоже сыграли свою роль в победе над Шрамом.

1998: «Король Лев 2: Гордость Симбы»

Прошли годы, и прайд восстановил свои силы. Симба и Нала женаты, у них подрастает дочь – маленькая Киара. И хотя Шрам повержен, его сторонники придумали новый коварный шрам. Львица Зира готовит к мести своего сына, Кову. Он должен втереться в доверие к Киаре, чтобы в дальнейшем уничтожить Симбу.

Король Лев начинает доверять Кову. А отношения пасынка Шрама и Киары переходят в романтическое русло. Но прайд Зиры готовит новое нападение. В нем погибает второй ее сын – Нука. Но Симба остается в живых и считает, что Кову причастен к атаке. Прайд изгоняет его, но Киара следует за возлюбленным.

Вместе им предстоит решить, как быть дальше. Выбор окажется непростым – создать собственный прайд вдали от интриг и войн или попытаться победить в очередной битве, встав плечом к плечу со своими близкими.

2019 – «Король Лев» (ремейк)

Казалось бы, история логически завершилась, но Дисней не торопится закрывать франшизу. Спустя 25 лет после выхода первого фильма, свет увидела новая часть. Ее сюжет в точности повторяет оригинального «Короля Льва». Отличие состоит лишь в визуальных эффектах. Благодаря технологии виртуальной реальности все персонажи выглядят как живые. Впрочем, отзывы эта часть получила весьма прохладные. Хвалили ее в основном за визуальные эффекты, ругали – за отсутствие оригинальности и плоские эмоции персонажей.