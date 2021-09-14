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Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
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Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
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Дата рождения
13 ноября 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Биография Кэролайн Гудолл
Родилась 13 ноября 1959 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Кэролайн Гудолл
Райские птицы
драма
2021, США
6.0
Залив тишины
триллер
2020, Великобритания
4.0
Уличный кот по кличке Боб
драма
2016, Великобритания
7.0
Месть от кутюр
драма
2015, Австралия
7.0
Лучшее во мне
мелодрама, драма
2014, США
8.0
Лифт: Остаться в живых
триллер, драма
2013, Италия
4.0
Средь бела дня
боевик, триллер
2012, США
5.0
Дориан Грей
драма
2009, Великобритания
7.0
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14 сентября 2021 15:19
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