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Марк Иванир
Марк Иванир
Mark Ivanir
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Марк Иванир
Mark Ivanir
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Дата рождения
6 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Марка Иванира
Родился 6 сентября 1968 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Марка Иванира
Рубикон
фантастика
2022, Австрия
4.0
Курорт для ныряльщиков на Красном море
триллер, драма, исторический
2019, Канада
0.0
Эсав
драма
2019, Россия
4.0
Однажды в Германии
комедия
2017, Германия / Люксембург / Бельгия
6.0
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
комедия
2011, США
7.0
Менеджер по персоналу
драма
2010, Германия / Франция / Израиль
6.0
Неоспоримый 3
спорт, боевик, драма, криминал
2010, США
7.0
Однажды в Голливуде
комедия, драма
2008, США
6.0
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Астронавты переживают смерть Земли в трейлере научно-фантастического фильма «Рубикон»
Главным героям предстоит сделать тяжелый моральный выбор.
Написать
25 мая 2022 11:21
Вышел трейлер к фильму Павла Лунгина «Эсав». Харви Кейтель сыграет библейского Авраама
Цифровой релиз намечен на 1 декабря.
Написать
4 ноября 2020 16:15
Netflix закрыл sci-fi сериал «Вдали» после первого сезона
Причина – низкие рейтинги.
Написать
20 октября 2020 13:47
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