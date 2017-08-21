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Список Шиндлера
Отзывы о фильме «Список Шиндлера»
Schindler's List
Список Шиндлера
1993 / США
Трейлер
8.2
Оцените
75
голосов
Рейтинг IMDb: 9
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gudkov78
21 августа 2017, 09:43
Оценка
Скажу сразу же о том, что актеры, снявшиеся в этом фильме, сейчас нисколько не ассоциируются с этим фильмом. Они снялись в самых ярких кинофраншизах, и там сыграли свои самые яркие роли. Лиам Ниссан сыграл джедая, который нашел Энакина, Бен Кингсли сыграл Мандарина, а Райф Файнс умудрился снятся аж в двух популярных кинофраншизах, и сыграл главного врага главного очкарика, и начальника главного шпиона. С этими образами зритель теперь и ассоциирует актеров.
Но все равно роли, которые они сыграли в этом фильме, очень сложно затмить.
При этом, это, безусловно, очень авторское и очень личное высказывание. К нему Спилберг шел много лет. И он снял фильм, который навсегда вошел в историю кино.
Нужно отметить еще гениальную операторскую работу Януша Каминского, который снимает против всех правил, и который делает незабываемым визуальный образ фильма. Кстати, особо жестоких сцен в фильме нет, но девочка в красном пальтишке запоминается навсегда. Как и сцена с женщиной - архитектором. В этой сцене режиссер раскрыл всю суть фашизма.
Отмечу, что главный антигерой для меня еще больший антигерой, потому что он злодей и по своему кодексу. Вообще, странно, как он мог исполнять обязанности коменданта лагеря, ведь он предал моральный кодекс СС, и самое малое, что ему могло грозить за это - это быть повешенным на рояльных струнах. Если бы начальство узнало, что он сожительствует с еврейкой, то мало бы ему не показалось. Сыграл его Файнс так, что от него становится противно. Это не палачи из СС в советских фильмах, которые хотя бы выглядели подтянуто и спортивно. Здесь же моральный уродский вид соответствует и физическому содержанию человека. Человек страшен во всех своих проявлениях. Один из самых лучших образов злодеев в современном кино.
Картина еще и про то, что война допускает разного рода нечеловеческие вещи. Но она рождает и сострадание, и милосердие. Безусловно, образ главного героя очень противоречив. Но он сумел встать выше себя, и он сумел разглядеть в евреях не просто человеческий материал, а он сумел разглядеть в них людей. И он сделал все, что бы спасти 1200 человек, и искренне сокрушался, что этого мало.
Конец картины - это просто вершина мирового кино, катарсис в подлинном смысле этого слова.
Сумел спасти человека - сумел спасти целый мир.
Вроде бы и не хитро, зато как глубоко!
21 августа 2017, 09:43
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Валерия Воронова
26 декабря 2019, 11:20
Оценка
Я правда не ожидала, что образ Шиндлера окажется таким. Я до фильма читал статью на вики про него и даже не думал, что он является (или его, по крайней мере, изобразят) экстравагантным предпринимателем, который изначально заботился только о деньгах, да и денег (как и харизмы) у которого было настолько много, что он, казалось, сможет подкупить самого Гитлера. Потому у меня немного диссонанс был от этого персонажа. Но фильм шедеврален, безусловно.
26 декабря 2019, 11:20
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Но все равно роли, которые они сыграли в этом фильме, очень сложно затмить.
При этом, это, безусловно, очень авторское и очень личное высказывание. К нему Спилберг шел много лет. И он снял фильм, который навсегда вошел в историю кино.
Нужно отметить еще гениальную операторскую работу Януша Каминского, который снимает против всех правил, и который делает незабываемым визуальный образ фильма. Кстати, особо жестоких сцен в фильме нет, но девочка в красном пальтишке запоминается навсегда. Как и сцена с женщиной - архитектором. В этой сцене режиссер раскрыл всю суть фашизма.
Отмечу, что главный антигерой для меня еще больший антигерой, потому что он злодей и по своему кодексу. Вообще, странно, как он мог исполнять обязанности коменданта лагеря, ведь он предал моральный кодекс СС, и самое малое, что ему могло грозить за это - это быть повешенным на рояльных струнах. Если бы начальство узнало, что он сожительствует с еврейкой, то мало бы ему не показалось. Сыграл его Файнс так, что от него становится противно. Это не палачи из СС в советских фильмах, которые хотя бы выглядели подтянуто и спортивно. Здесь же моральный уродский вид соответствует и физическому содержанию человека. Человек страшен во всех своих проявлениях. Один из самых лучших образов злодеев в современном кино.
Картина еще и про то, что война допускает разного рода нечеловеческие вещи. Но она рождает и сострадание, и милосердие. Безусловно, образ главного героя очень противоречив. Но он сумел встать выше себя, и он сумел разглядеть в евреях не просто человеческий материал, а он сумел разглядеть в них людей. И он сделал все, что бы спасти 1200 человек, и искренне сокрушался, что этого мало.
Конец картины - это просто вершина мирового кино, катарсис в подлинном смысле этого слова.
Сумел спасти человека - сумел спасти целый мир.
Вроде бы и не хитро, зато как глубоко!
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