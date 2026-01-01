Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Список Шиндлера
Оскар 1994
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучший фильм (драма)
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Best Score
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
Best Make Up Artist
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший фильм
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
