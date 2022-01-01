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Schindler's List Список Шиндлера 1993 / США
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69 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Список Шиндлера, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Кэролайн Гудолл Кэролайн Гудолл Caroline Goodall Джонатан Сэголл Эмбет Дэвидц Эмбет Дэвидц Embeth Davidtz Малгоша Гебел Норберт Вайссер Norbert Weisser Элина Ловенсон Элина Ловенсон Elina Löwensohn Анджей Северин Andrzej Seweryn
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2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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Неувольняемый
Неувольняемый
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Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
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Драйв
Драйв
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Молодой человек
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