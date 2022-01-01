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Список Шиндлера
Список Шиндлера, 1993: актеры и роли
Schindler's List
Список Шиндлера
1993 / США
Трейлер
8.2
Оцените
69
голосов
Рейтинг IMDb: 9
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Список Шиндлера, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
Кэролайн Гудолл
Caroline Goodall
Джонатан Сэголл
Эмбет Дэвидц
Embeth Davidtz
Малгоша Гебел
Норберт Вайссер
Norbert Weisser
Элина Ловенсон
Elina Löwensohn
Анджей Северин
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