Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей фильма «Бриджит Джонс»

«Дневник Бриджит Джонс», 2001.

Бриджит – обыкновенная женщина. Ей немного за тридцать, она не замужем и сильно комплексует насчет своего века. Она отправляется в гости к родителям, чтобы традиционно отпраздновать Рождество в семейном кругу, и мать знакомит ее с Марком. Мистер Дарси в разводе, но между ним и Джонс совершенно ничего не вспыхивает, кроме взаимной антипатии.

После Рождества Бриджит принимает твердое решение изменить свою жизнь. Долой лишние килограммы и вредные привычки вроде курения! Одна из целей – построить отношения с достойным мужчиной. Чтобы фиксировать перемены и свои намерения, женщина начинает прилежно вести дневник. У нее завязываются отношения с обаятельным боссом, но через какое-то время пара распадается из-за его измены.

Жизнь Бриджит стремительно меняется, но к лучшему ли? Чтобы изменщик Кливер больше не попадался на глаза, Джонс бросает работу и устраивается на маленький телевизионный канал ведущей. Неожиданно ей помогает Дарси, и они сближаются, но инцидент на дне рождения отталкивает женщину, и она не желает больше видеть Марка. Успеет ли женщина выяснить, как на самом деле обстояло дело и почему Дарси развелся с женой, прежде чем тот улетит в Америку?

«Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004.

Прошел месяц после событий первого фильма. Бриджит и Марк живут вместе и начинают подумывать о детях. Но в отношениях пары не все гладко. Джонс не переносит фанатичную любовь мужчины к порядку, а он не собирается поддерживать ее политические идеи. К тому же, им постоянно встречается очаровательная юристка, к которой Бриджит начинает ревновать. Стечение этих событий приводит к тому, что пара распадается.

Бриджит уезжает с Дэниелом в командировку. В Таиланде он начинает ухаживать за Джонс, и у него практически получается соблазнить женщину, но его планы внезапно нарушаются из-за нелепой до комичности ситуации. Вскоре у Бриджит обнаруживают наркотики, подброшенные странным приятелем ее подруги. Женщину берут под арест в здании аэропорта и отправляют в тюрьму. Для наркоторговцев в этой стране предусмотрено крайне строгое наказание.

Как Бриджит оправдать себя и доказать невиновность? Кто поможет ей выйти из ситуации и покинуть тюремное заключение?

«Бриджит Джонс 3», 2016.

Сюжет продолжает историю спустя двенадцать лет после произошедшего в предыдущей части. У Бриджит больше нет лишних килограммов и финансовых проблем. У нее новые друзья, так как все давние разбрелись по своим семьям, замечательная работа, стремительно возносящая героиню по карьерной лестнице, и жилье в центре британской столицы. Но, вопреки ожиданиям фанатов, Бриджит, которая в конце второго фильма была счастлива в отношениях, теперь снова осталась одна, если не считать поклонников и любовника. Даже придя к успеху, женщина не перестает попадать в глупейшие ситуации и влипать в непонятные истории.

Однажды она пересекается со своим бывшим – Марком Дарси. Мужчина снова женат, но его брак нельзя назвать счастливым: пара находится на грани развода. Все события приводят героиню к максимально интересному положению: Джонс беременна и не представляет, кто отец ее ребенка: именитый юрист из прошлой жизни или очаровательный миллиардер. Женщине предстоит выяснить эту загадку, расставить все по местам и наконец решить, чего она хочет от жизни.