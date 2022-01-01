Киноафиша подготовила 10 фильмов, похожих на «Дневник Бриджит Джонс», чтобы зрители могли посмотреть их онлайн и создать в своем доме праздничное новогоднее настроение. «Дневник Бриджит Джонс» – это американская романтическая комедия, ставшая настоящим символом 2000-х годов для миллионов зрителей по всему миру. Главной героине Бриджит уже за тридцать, но она все еще не нашла мужчину своей мечты. Девушка влюблена в своего эгоистичного начальника Дэниела, но она чувствует, что ничего хорошего из этих отношений получиться не может. В канун Рождества волнующаяся за Бриджит мать знакомит ее с сыном своих друзей – разведенным Марком Дарси. Но отношения между мужчиной и девушкой сразу же не складываются – более того, они начинаются с настоящего скандала. Тем не менее, Марк начинает с завидной регулярностью появляться в жизни Бриджит, заставляя ее в корне пересмотреть свои вкусы на противоположный пол. Это романтичная история о любви, ненависти и страсти, а также о том, что не все люди оказываются такими, какими хотят казаться.