Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник Бриджит Джонс Дневник Бриджит Джонс
Киноафиша Фильмы Дневник Бриджит Джонс Фильмы похожие на Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary Дневник Бриджит Джонс 2001 / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дневник Бриджит Джонс

Вся информация о фильме
Бриджит Джонс 3
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама 2016, Великобритания
7.0
Девушка без комплексов
Девушка без комплексов
комедия 2015, США
5.0
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
драма, биография, комедия 2009, США
7.0
С глаз – долой, из чарта – вон!
С глаз – долой, из чарта – вон!
мелодрама, мюзикл, комедия 2007, США
7.0
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.0
Бриджит Джонс: Грани разумного
Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.0
Улыбка Моны Лизы
Улыбка Моны Лизы
драма 2003, США
6.0
К черту любовь!
К черту любовь!
комедия, мелодрама 2003, США / Германия
6.0
Реальная любовь
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.0
Играй, как Бекхем
Играй, как Бекхем
драма, комедия 2002, Великобритания / США / Германия
7.0
Любовь с уведомлением
Любовь с уведомлением
комедия 2002, США / Австралия
8.0
Мой мальчик
Мой мальчик
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / Германия / США / Франция
7.0
Моя большая греческая свадьба
Моя большая греческая свадьба
комедия, мелодрама 2002, США / Канада
7.0
Блондинка в законе
Блондинка в законе
комедия 2001, США
6.0
Билли Эллиот
Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.0
Мисс Конгениальность
Мисс Конгениальность
мелодрама, комедия, триллер, криминал 2000, США / Австралия
8.0
Эрин Брокович
Эрин Брокович
драма, биография 2000, США
6.0
Ноттинг Хилл
Ноттинг Хилл
комедия, мелодрама, драма 1999, США / Великобритания
6.0
Вам письмо
Вам письмо
мелодрама 1998, США
7.0
Свадьба моего лучшего друга
Свадьба моего лучшего друга
комедия 1997, США
6.0
Четыре свадьбы и одни похороны
Четыре свадьбы и одни похороны
комедия, драма, мелодрама 1994, Великобритания
7.0
Красотка
Красотка
комедия 1990, США
8.0
Когда Гарри встретил Салли
Когда Гарри встретил Салли
комедия, мелодрама 1989, США
8.0
Грязные танцы
Грязные танцы
мюзикл, драма, комедия 1987, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше