Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дневник Бриджит Джонс
Фильмы похожие на Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary
Дневник Бриджит Джонс
2001 / Великобритания / Франция
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Дневник Бриджит Джонс
Вся информация о фильме
Бриджит Джонс 3
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
7.0
Девушка без комплексов
комедия
2015, США
5.0
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
драма, биография, комедия
2009, США
7.0
С глаз – долой, из чарта – вон!
мелодрама, мюзикл, комедия
2007, США
7.0
Отпуск по обмену
мелодрама, комедия
2006, США
7.0
Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия
2004, Великобритания
6.0
Улыбка Моны Лизы
драма
2003, США
6.0
К черту любовь!
комедия, мелодрама
2003, США / Германия
6.0
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
Играй, как Бекхем
драма, комедия
2002, Великобритания / США / Германия
7.0
Любовь с уведомлением
комедия
2002, США / Австралия
8.0
Мой мальчик
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / Германия / США / Франция
7.0
Моя большая греческая свадьба
комедия, мелодрама
2002, США / Канада
7.0
Блондинка в законе
комедия
2001, США
6.0
Билли Эллиот
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
7.0
Мисс Конгениальность
мелодрама, комедия, триллер, криминал
2000, США / Австралия
8.0
Эрин Брокович
драма, биография
2000, США
6.0
Ноттинг Хилл
комедия, мелодрама, драма
1999, США / Великобритания
6.0
Вам письмо
мелодрама
1998, США
7.0
Свадьба моего лучшего друга
комедия
1997, США
6.0
Четыре свадьбы и одни похороны
комедия, драма, мелодрама
1994, Великобритания
7.0
Красотка
комедия
1990, США
8.0
Когда Гарри встретил Салли
комедия, мелодрама
1989, США
8.0
Грязные танцы
мюзикл, драма, комедия
1987, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить