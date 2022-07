1 Killin' Kind Shelby Lynne 4:41

2 Kiss That Girl Sheryl Crow 3:15

3 Love Rosey / Darryl Swann 3:34

4 Have You Met Miss Jones? Robbie Williams / Richard Rodgers 2:33

5 All By Myself Jamie O'Neal / Сергей Рахманинов 4:49

6 Just Perfect Tracy Bonham 4:48

7 Dreamsome Shelby Lynne 4:12

8 Not of This Earth Robbie Williams / Guy Chambers 4:42

9 Out of Reach Gabrielle 3:15

10 Someone Like You Dina Carroll / Van Morrison 3:22

11 It's Raining Men Geri Halliwell / Paul Shaffer 4:15

12 Stop, Look, Listen (To Your Heart) Diana Ross, Marvin Gaye / Thomas Bell 2:52

13 I'm Every Woman Chaka Khan / Nickolas Ashford 4:07

14 Pretender Got My Heart Alisha's Attic / Karen Poole 4:06