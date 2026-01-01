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Шэрон Магуайр
Sharon Maguire
Киноафиша
Персоны
Шэрон Магуайр
Шэрон Магуайр
Sharon Maguire
Дата рождения
28 ноября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Биография Шэрон Магуайр
Родилась 28 ноября 1960 года. Аберистуит, Великобритания.
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2024, США
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2020, США
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комедия, мелодрама
2016, Великобритания
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Рецензия
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Зови меня сумасшедшим
Call Me Crazy: A Five Film
драма
2013, США
6.4
Провокатор
Incendiary
драма, мелодрама, триллер
2008, Великобритания
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7.4
Дневник Бриджит Джонс
Bridget Jones's Diary
комедия, драма
2001, Великобритания / Франция
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Радость секса
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биография, комедия, мелодрама
, Великобритания
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Новости о Шэрон Магуайр
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