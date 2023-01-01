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Дневник Бриджит Джонс Дневник Бриджит Джонс
Киноафиша Фильмы Дневник Бриджит Джонс Дневник Бриджит Джонс, 2001: актеры и роли
Bridget Jones's Diary Дневник Бриджит Джонс 2001 / Великобритания / Франция
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Дневник Бриджит Джонс, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шэрон Магуайр Шэрон Магуайр Sharon Maguire
В ролях
Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер Renée Zellweger Хью Грант Хью Грант Hugh Grant Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Сэлли Филлипс Сэлли Филлипс Sally Phillips Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Джемма Джонс Джемма Джонс Gemma Jones Ширли Хендерсон Ширли Хендерсон Shirley Henderson
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